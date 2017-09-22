Ян-Леннард Штруфф: "Беккер был номером один в немецком теннисе. После его ухода наступил сложный период"

Полуфиналист St. Petersburg Open Ян-Леннард Штруфф считает, что этот сезон - лучший в его карьере. По его словам, прогресс достигается за счет усердной работы.



- Вы проводите лучший сезон в карьере. Согласны с этим? За счет чего добились прогресса?

- Конечно, это мой лучший сезон. Доволен этим фактом. Мне удалось принять участие в большом количестве турниров. Ведь в моем первом сезоне я сыграл только три "челленджера". Прогресс достигается за счет усердной работы вместе со всей моей командой. Мы стараемся улучшать все компоненты игры.

- За вашу сборную на Кубке Дэвиса не играли главные звезды немецкого тенниса. С чем связываете подъем этого вида спорта в вашей стране?

- Да, у нас много отличных игроков. Тот же Саша Зверев, в ближайшие годы он будет играть на самом высоком уровне. Было время, когда все внимание прессы было приковано к личности Бориса Беккера. Он был номером один. Когда Беккер ушел - интерес к теннису снизился, наступил сложный период. Но в Германии всегда были хорошие игроки, они отдавали все силы, особенно если выступали за сборную. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

