Вавринка - в полуфинале турнира в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка победил в матче четвертьфинала турнира в Женеве американца Сэма Керри – 4:6, 7:5, 6:2. Трехкратный обладатель титулов большого шлема уступал по ходу игры, но смог переломить ход поединке. В полуфинале Вавринка встретится с победителем пары Андрей Кузнецов – Седрик-Марсель Штебе.

В другой встрече японец Кеи Нишикоре победил Кевина Андерсона из ЮАР - 2:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вавринка (Швейцария, 1, WC) – Керри (США, 6) – 4:6, 7:5, 6:2

Нишикори (Япония, 2, WC) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 2:6, 6:4, 7:6 (8:6)