00:57 | Теннис — ATP

Тиафо завоевал первый титул ATP в карьере


Американец Фрэнсис Тиафо стал чемпионом турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:1, 6:4 он в финале переиграла немца Питера Гойовчика. Тиафо выполнил 13 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Отметим, что американец завоевал первый титул ATP в карьере.

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Фрэнсис Тиафо (США) – Питер Гойовчик (Германия) – 6:1, 6:4.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/delray/2018/

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