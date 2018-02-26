Тиафо завоевал первый титул ATP в карьере

Американец Фрэнсис Тиафо стал чемпионом турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:1, 6:4 он в финале переиграла немца Питера Гойовчика. Тиафо выполнил 13 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Отметим, что американец завоевал первый титул ATP в карьере.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 556 010 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) – Питер Гойовчик (Германия) – 6:1, 6:4.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ