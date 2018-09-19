Судья, подбадривавший на US Open Кирьоса, временно отстранен от работы

Судья матча US Open между австралийцем Ником Кирьосом и французом Пьером-Югом Эрбером временно отстранен от работы. Как сообщает AFP, АТР приняла решение дисквалифицировать арбитра Мохаммеда Лайани на две недели.

Судья наказан за выходящее за рамки регламента поведение во время игры. Он спустился с вышки во время матча, в котором у Кирьоса дела складывались не лучшим образом, и стал подбадривать австралийца, говоря, что хочет ему помочь. Некоторые теннисисты после игры выразили возмущение таким поведением судьи.