СМИ: Джокович будет оштрафован за то, что попросил зрителей "заткнуться"

Серб Новак Джокович будет оштрафован за то, что во время финала Уимблдона попросил зрителей на трибунах "заткнуться", информирует The Sun. Инцидент произошел во время третьего сета при счете 5:4 в пользу южноафриканца Кевина Андерсона, которого многие поддерживали на трибунах из-за желания вернуть интригу (Джокович вел 2-0 по сетам).

Джокович выиграл очко и сравнял счет в гейме, а затем повернулся к трибунам и приложил указательный палец к губам. После этого он закрыл рот рукой и крикнул на трибуны с требованием заткнуться. При этом он добавил нецензурное выражение на английском языке.

Напомним, Джокович в финале Уимблдона обыграл Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и выиграл турнир серии Большого шлема впервые с 2016 года.



