Штих и Сукова вошли в Зал теннисной славы

Немец Михаэль Штих и чешка Гелена Сукова вошли в Зал теннисной славы в Ньюпорте (США), информирует официальный сайт организации.

Штих выиграл Уимблдон в одиночном разряде в 1991 году, а через год выиграл этот турнир уже в парном разряде с американцем Джоном Макинроем. Также он побеждал на Кубке Дэвиса и становился олимпийским чемпионом в паре с соотечественником Борисом Беккером. Всего он выиграл 18 титулов ATP в одиночном разряде и десять - в парном.

Сукова - 9-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде и пять раз она выигрывала в миксте. Кроме того, она четыре раза выиграла Кубок федерации и дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр в паре с Яной Новотной.