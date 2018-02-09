23:14 | Теннис — ATP

Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Монпелье, уступив Цонга

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Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга в четвертьфинале турнира АТР в Монпелье обыграл россиянина Андрея Рублева6:4, 7:6 (7:1). Следующим соперником третьего сеяного станет его соотечественник Бенуа Пэр или Лукас Пуйе.

Ранее борьбу на этой же стадии соревнований прекратил Карен Хачанов, уступив бельгийцу Давиду Гоффену.

Монпелье (Франция) 

Турнир ATP Open Sud de France 

Призовой фонд 501 345 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 3) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - 6:4, 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montpellier/2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Читалось.))

23:17