Роджер Федерер: "Когда я выиграл свой первый "Мастерс" в Гамбурге, тогда понял, что я один из лучших теннисистов мира"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда именно начал считать себя одним из лучших теннисистов мира. По его словам, это произошло после первого завоеванного титула "Мастерс" в Гамбурге,

- Мы видели, как Хачанов выиграл в Париже в конце года, а Зверев победил на Итоговом турнире АТР, – приводит Tennis World USA слова Федерера. – Они выходят на большую сцену и завоевывают титулы "Мастерс 1000". То же самое было со мной в 2002 году, когда я выиграл свой первый "Мастерс" в Гамбурге, одолев в финале Марата Сафина, и впервые вошел в топ-10. Именно тогда я понял, что могу играть с лучшими и, возможно, я - один из них. Думаю, что у молодых теннисистов прямо сейчас происходит то же самое.

37-летний теннисист в сезоне-2018 выиграл Australian Open, три турнира ATP, поднимался на первое место рейтинга, а закончил год на третьей строчке.

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