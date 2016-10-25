19:09 | ТЕННИС — ATP

Пуйе вылетел в первом круге турнира в Австрии, проиграв Лопесу

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"Седьмой сеяный" турнира в Австрии Лукас Пуйе в первом круге уступил испанцу Фелисиано Лопесу - 4:6, 6:2, 5:7. В другой встрече француз Жиль Симон обыграл другого испанца - Гильермо Гарсию Лопеса (6:4, 7:5).

Серб Виктор Троицки одержал победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном (4:6, 7:6(7:5), 7:5). Немец Бенджамин Беккер проиграл французу Жо-Вилфриду Цонга (3:6, 4:6).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лопес Ф. (Испания) - Пуйе (Франция, 7) - 6:4, 2:6, 7:5

Симон (Франция) - Гарсия Лопес (Испания) - 6:4, 7:5

Троицки (Сербия) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 4:6, 7:6(7:5), 7:5

Цонга (Франция, 6) - Беккер Б. (Германия, Q) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2016/

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