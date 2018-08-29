Новак Джокович: "Переломил ход игры во восьмом гейме третьей партии. У меня такого еще не было"

Серб Новак Джокович назвал ключевой момент в матче первого круга турнира "Большого шлема" US Open. В четырех сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича, переломив ход игры в восьмом гейме третьей партии, – 6:3, 3:6, 6:4, 6:0.

– Это было тяжело, мы боролись друг с другом, – приводит официальный сайт ATP слова Джоковича. – Мне нужно было найти способ выбраться из неприятностей. И у меня получилось в восьмом гейме третьей партии. Думаю, это был ключевой момент: Фучович стал замедляться, а я почувствовал, что нужно использовать эту возможность и попытаться отыграться. После этого я не проиграл ни одной гейма до конца матча. У меня подобное в первый раз, я такого еще не испытывал.

Во втором раунде Джокович сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.