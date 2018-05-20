Новак Джокович: "Думал, что мне не понадобится много времени, чтобы вновь начать побеждать"

Серб Новак Джокович заявил, что на корте в Риме чувствовал себя лучше, чем где-либо с момента возвращения после травмы. Однако теннисист отметил, что надеялся начать побеждать гораздо раньше.

– Я думал, что мне не понадобится много времени, чтобы вновь начать побеждать, – цитирует официальный сайт ATP Джоковича. – Но я должен усвоить этот урок и принять обстоятельства. В любом случае, на корте в Риме я чувствовал себя намного лучше, чем где-либо за последние два-три месяца.

Человек, в целом, очень силен. Мы можем поменять все буквально за один день – я искренне верю в это. Я много раз испытывал это на себе – и в жизни, и в карьере. Я верю, что один матч, один турнир может повернуть все в ту или иную сторону. Важно, как к этому подходить, какие уроки выносить, как относиться к позитивным и негативным моментам и обращать их себе на благо в будущем.

Половину прошлого сезона Джокович пропустил из-за травмы локтя, а в Австралию в январе приехал еще не долечившись.

Ранее 30-летний серб не вышел в финал турнира в Риме, проиграв испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:7, 3:6. В финале Надаль встретится с немцем Александром Зверевым.

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