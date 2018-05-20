Александр Зверев: "Я не буду фаворитом в матче с Надалем"

Немец Александр Зверев заявил, что не является фаворитом в финальном матче турнира в Риме, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Однако, теннисист отметил, что сделает для победы все, что в его силах.

– Рафаэль не тот игрок, о котором нужно много говорить, – цитирует официальный сайт ATP Зверева. – Он выиграл множество турниров на грунте, десять раз становился победителем на "Ролан Гаррос". Безусловно, я не буду фаворитом в этом матче, но надеюсь, что буду готов к поединку. Сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановиться, а там – посмотрим, что получится.

В полуфинале турнира в Риме Зверев обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 7:6, 7:5. Надаль оставил позади серба Новака Джоковича​ (7:6, 6:3).