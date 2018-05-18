Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, в трех партиях обыграв итальянца Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.



За выход в финал Надаль поспорит с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Фабио Фоньини (Италия) – 4:6, 6:1, 6:2