15:32 | Теннис — ATP

Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме


Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, в трех партиях обыграв итальянца Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

За выход в финал Надаль поспорит с победителем матча Кеи Нишикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Фабио Фоньини (Италия) – 4:6, 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/2018/

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