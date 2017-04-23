Надаль в 10-й раз подряд выиграл турнир в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Монте-Карло. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа. Это 70-й титул в карьере 30-летнего теннисиста.
Отметим, что Надаль выигрывает эти соревнования 10-й год подряд. Он улучшил собственный же рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире кряду.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Надаль (Испания, 4) – Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:1, 6:3
Grey Owl
какой же подряд, когда в 2014 выиграл Вавринка?..
18:06
tipitip
Вот к чему приводит анонимность в интернете - "в 10-й раз подряд выиграл"... и это новость на одном из главных спортивных сайтов страны.
17:48
alexzander
Молодец Рафа! Долгожданная победа, 10 титул в Монте Карло, 70 в карьере и 29 Мастерс, надо догонять Новака с его 30!!!
17:11