17:04 | ТЕННИС — ATP

Надаль в 10-й раз подряд выиграл турнир в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Монте-Карло. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа. Это 70-й титул в карьере 30-летнего теннисиста.

Отметим, что Надаль выигрывает эти соревнования 10-й год подряд. Он улучшил собственный же рекорд по количеству побед на отдельно взятом турнире кряду.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 4) – Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Grey Owl

какой же подряд, когда в 2014 выиграл Вавринка?..

18:06

tipitip

Вот к чему приводит анонимность в интернете - "в 10-й раз подряд выиграл"... и это новость на одном из главных спортивных сайтов страны.

17:48

alexzander

Молодец Рафа! Долгожданная победа, 10 титул в Монте Карло, 70 в карьере и 29 Мастерс, надо догонять Новака с его 30!!!

17:11