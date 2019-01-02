Надаль снялся с турнира в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль снялся с ATP турнира в Брисбене (Австралия). Такое решение теннисист принял из-за растяжения мышцы бедра.

Во втором круге он должен был сыграть с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой. В основной сетке соревнований его заменил японец Таро Дэниэл (LL).

Напомним, испанец перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и не играл вплоть до выставочного турнира в Абу-Даби, где дошел до полуфинала и отказался играть в матче за 3-е место с россиянином Кареном Хачановым.

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