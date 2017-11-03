16:31 | Теннис — ATP

Надаль снялся с "Мастерса" в Париже из-за травмы колена

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с турнира серии "Мастерс" в Париже из-за травмы колена, полученной в состоявшемся накануне матче третьего круга с Пабло Куэвасом.

"Это очень тяжелое решение и грустная ситуация, – сказал Надаль на специально созванной пресс-конференции. – Я пытался сделать все, что в моих силах. Вчерашние процедуры не помогли. Выйти на корт не представляется возможным. Я физически не мог бы сыграть в Париже еще три матча".

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает свои шансы выступить на итоговом турнире года в Лондоне, который пройдет с 12 по 19 ноября, испанец заверил: "Сделаю все возможное, но для меня важнее более долгосрочная перспектива".

Серб Филипп Крайинович, с которым Надаль должен был сыграть в четвертьфинале, без борьбы вышел в полуфинал. Интересно, что он никогда не добирался до этой стадии даже на турнирах категории "250". В понедельник 25-летний теннисист впервые в карьере войдет в Top-50. Сезон-2017 он начинал на 234-й позиции в мировом рейтинге.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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LZ68

Эх...можно сказать, что сезон закончен, ехать на итоговый не будучи полностью здоровым смысла нет, Рафа, залечивай все болячки и отдыхай чтобы быть во всеоружии на АО.

17:36

alexzander

Ну может и правильно. Рафа будет иметь возможность отдыхать 9 дней,Роджер тоже отдыхает.

17:10