Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне

Представитель Германии Миша Зверев в двух сетах обыграл китайца Ли Чжэ в первом круге турнира в Шэньчжэне. Австралиец Эндрю Уиттингтон в трех сетах одолел итальянца Луку Ванни. А другой представитель Италии Фабио Фоньини нанес поражение Дуде Селе из Израиля.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open 2016

Призовой фонд 641 305 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Уиттингтон (Австралия, Q) – Ванни (Италия, Q) – 2:6, 7:6 (12:10), 6:2

Фоньини (Италия, 7) – Села (Израиль) – 6:4, 6:1

Зверев М. (Германия, Q) – Ли Чжэ (Китай, WC) – 6:2, 6:3