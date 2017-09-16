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16:05 | ТЕННИС — ATP

Михаил Южный: "Количество детей в спортивных школах должно быть куда больше, чем есть сейчас"


Михаил Южный после жеребьевки St. Petersburg Open отметил, что турнир находится на правильном пути. Россиянин выразил надежду на то, что ATP позволит турниру повышать категорию.

– Я бы хотел пожелать всему российскому теннису, не только петербургскому, настоящего теннисного бума, – сказал Южный. – Количество детей в спортивных школах должно быть куда больше, чем есть сейчас. Надеюсь, через 10-15 лет мы увидим массовый заход наших теннисистов в АТР.

Турнир St. Petersburg Open на правильном пути – огромная благодарность за это организаторам и спонсорам. Мы можем только молиться, чтобы ATP было более благосклонно и позволяло таким турнирам повышать категорию. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы других СМИ
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