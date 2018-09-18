Михаил Южный: "Дзюба перенял мой жест по наследству"

Российский теннисист Михаил Южный в интервью "СЭ" рассказал о том, как появился жест, которым он приветствовал зрителей. Таким же образом нападающий сборной России Артем Дзюба праздновал свои голы на чемпионате мира-2018.

- Многим запомнится ваш жест, которым вы благодарили публику после матча. Как он появился?

- Я очень хорошо помню тот момент. Это было на US Open. Мы играли с Давидом Налбандяном поздний матч еще на старом корте Луи Армстронга. Я победил в пяти сетах, где-то мне чуть-чуть повезло. Там оставалось не так много зрителей, но были и русские. Хорошо поддерживали. Тогда я впервые поприветствовал публику таким образом. Правда, без ракетки. Уже потом прочитал в интернете, что к пустой голове руку не прикладывают. И решил прикладывать ракетку, раз уж она всегда со мной.

- Теперь его отчасти перенял Артем Дзюба.

- Перешел по наследству, можно сказать. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Михаила Южного - скоро на сайте "СЭ"