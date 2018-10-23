Медведев вышел во второй круг турнира в Базеле

Вторая ракетка России, полуфиналист "ВТБ Кубка Кремля" Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории "500" в Базеле. В первом круге россиянин, "посеянный" под седьмым номером, переиграл немца Максимилиана Мартерера. Во втором круге соперником Медведева будет итальянец Андреас Сеппи.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 984 420 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 7) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:3, 7:5
Андреас Сеппи (Италия) – Таро Даниэль (Япония) – 6:0, 6:4
Алексей Попырин (Австралия) – Мэтью Эбден (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:4
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