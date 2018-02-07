19:35 | Теннис — ATP

Медведев уступил Гаске в первом круге турнира в Монпелье

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Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира ATP в Монпелье. Сегодня он в двух сетах уступил французу Ришару Гаске.

Также во второй круг вышли Николя Маю, Рубен Бемельманс, Пьер-Юге Эрбер и Джон Миллмэн.

Монпелье (Франция) 

Турнир ATP Open Sud de France 

Призовой фонд 501 345 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ришар Гаске (Франция, 5) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:0, 6:3

Николя Маю (Франция) - Дастин Браун (Германия) - 6:7 (2:7), 2:5 отказ 2-го игрока

Рубен Бемельманс (Бельгия) - Кальвен Эмери (Франция, WC) - 6:1, 6:2

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Кенни Де Шеппер (Франция, Q) - 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4

Джон Миллмэн (Австралия) - Юити Сугита (Япония, 8) - 5:7, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montpellier/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

22:23

shpasic

как и вынос Феррера))

20:10

Бней Иегуда

Читалось.)) Как и вынос Южного.)) Ну и практически не сомневаюсь, что и Андрюфку сегодня вынесут.))

19:59