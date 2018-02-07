Медведев уступил Гаске в первом круге турнира в Монпелье

Россиянин Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира ATP в Монпелье. Сегодня он в двух сетах уступил французу Ришару Гаске.

Также во второй круг вышли Николя Маю, Рубен Бемельманс, Пьер-Юге Эрбер и Джон Миллмэн.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция, 5) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:0, 6:3

Николя Маю (Франция) - Дастин Браун (Германия) - 6:7 (2:7), 2:5 отказ 2-го игрока

Рубен Бемельманс (Бельгия) - Кальвен Эмери (Франция, WC) - 6:1, 6:2

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Кенни Де Шеппер (Франция, Q) - 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4

Джон Миллмэн (Австралия) - Юити Сугита (Япония, 8) - 5:7, 6:3, 6:4