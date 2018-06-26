Медведев уступил Джонсону в первом раунде турнира в Истборне

Американский теннисист Стив Джонсон обыграл россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:4) в первом раунде турнира ATP в Истборне (Великобритания). Матч продолжался один час и 16 минут.
В следующем раунде американец сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили) - Миша Зверев (Германия).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 661 085 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Стив Джонсон (США, 7) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:4
Лукаш Лацко (Словакия) - Роберто Кирос (Эквадор, Q) - 6:4, 7:6(7:2)
Леонардо Майер (Аргентина, 5) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 7:6(7:4)
Михаил Кукушкин (Казахстан) - Алекс Де Минаур (Австралия, Q) - 6:1, 6:2
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