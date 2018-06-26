Медведев уступил Джонсону в первом раунде турнира в Истборне

Американский теннисист Стив Джонсон обыграл россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:4) в первом раунде турнира ATP в Истборне (Великобритания). Матч продолжался один час и 16 минут.

В следующем раунде американец сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили) - Миша Зверев (Германия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Стив Джонсон (США, 7) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:2, 6:4

Лукаш Лацко (Словакия) - Роберто Кирос (Эквадор, Q) - 6:4, 7:6(7:2)

Леонардо Майер (Аргентина, 5) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 7:6(7:4)

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Алекс Де Минаур (Австралия, Q) - 6:1, 6:2