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19:02 | Теннис — ATP

Медведев проиграл в первом круге турнира в Санкт-Петербурге


Россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Санкт-Петербурге. Он уступил Томасу Фаббиано из Италии. Фаббиано во втором круге встретится с победителем противостояния португальца Жоау Соузы и еще одного представителя России Евгения Донского.

Ранее в первом круге также проиграл Андрей Кузнецов, а вот Михаил Южный смог пройти дальше.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 960 490 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Фаббиано (Италия) - МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7:6 (7:4), 7:5

Дутра Силва (Бразилия) - Албот (Молдавия, LL) - 2:6, 6:2, 6:2

Штруфф (Германия, 8) - Чорич (Хорватия) - 3:6, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/1/5/

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