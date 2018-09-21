21:26 | Теннис — ATP

Медведев проиграл Тиму в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Австрийский теннисист Доминик Тим в четвертьфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл россиянина Даниила Медведева6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

В полуфинале австриец встретится с испанцем Роберта Баутистой Агутом. В другой игре сыграют швейцарец Стэн Вавринка и словак Мартин Клижан.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 1 175 190 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Доминик Тим (Австрия, 1) - Даниил Медведев (Россия, 8) - 6:2, 3:6, 7:6 (7:2)

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