Медведев проиграл Хаасе на турнире в Риме

Голландец Робин Хаасе обыграл россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Соперник Хаасе определится во встрече Томаша Бердыха и Дениса Шаповалова.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Робин Хаасе (Голландия) – Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 3:6, 6:4, 6:1

Пабло Карреньо Буста (Испания, 10) – Джаред Дональдсон (США) – 6:4, 3:6, 6:0

Альяж Бедене (Словения) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:4