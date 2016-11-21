Медведев опустился на 100-ю строчку в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Канадец Милош Раонич поднялся на третью строчку, опередив швейцарца Стэна Вавринку. Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, занимающий 46-е место. Также стоит отметить, что другой представитель России, Даниил Медведев, опустился на 100-ю строчку.

Рейтинг АТР

Положение на 21 ноября

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 12 685 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 11 780

3 (4). Раонич (Канада) – 5450

4 (3). Вавринка (Швейцария) – 5315

5 (5). Нишикори (Япония) – 4905

6 (7). Чилич (Хорватия) – 3650

7 (6). Монфис (Франция) – 3625

8 (9). Тим (Австрия) – 3415

9 (8). Надаль (Испания) – 3300

10 (10). Бердых (Чехия) – 3060...

46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970...

53 (52). ХАЧАНОВ (Россия) – 863...

57 (56). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826...

81 (82). КРАВЧУК (Россия) – 683...

100 (98). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 611

* – положение в предыдущем рейтинге