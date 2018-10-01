Медведев обыграл Шварцмана в первом круге турнира в Токио

В матче первого круга турнира в Токио россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 6:4. Также во второй круг вышли Мартин Клижан из Словакии, Денис Шаповалов из Канады и Кеи Нишикори с Йосуке Ватануки из Японии.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018

Призовой фонд 1 781 930 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 4) – 6:4, 6:4

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Стив Джонсон (США) – 6:4, 7:6 (7:4)

Кеи Нишикори (Япония, 3) – Юити Сугита (Япония, WC) – 6:4, 6:1

Йосуке Ватануки (Япония, Q) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:7 (7:9), 6:4, 6:1

Денис Шаповалов (Канада) – Чон Хен (Корея, 7) – 6:3, 3:6, 6:2