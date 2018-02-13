18:13 | Теннис — ATP

Медведев обыграл Мюллера на турнире в Роттердаме

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В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Даниил Медведев обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:4, 7:6 (11:9).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 9) – 6:4, 7:6 (11:9)

Виктор Троицки (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Сталин И В 1945

Молодец!

20:28

Паснаход

А что скажет начальник транспортного цеха? Воды в рот набрал?))

18:43

shpasic

на классе.))

18:42

AndreyV

шаша2 Медведев-Мюллер 6:4 7:6 читалось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....(е6а...му иуде посвящается)_____________ Шутки - шутками, но наши обожают П1П2 сыграть. Один Донской сколько таких матчей провел...

18:24

шаша2

Медведев-Мюллер 6:4 7:6 читалось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....(е6а...му иуде посвящается)

18:15

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