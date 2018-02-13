Медведев обыграл Мюллера на турнире в Роттердаме

В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Даниил Медведев обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:4, 7:6 (11:9).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 9) – 6:4, 7:6 (11:9)

Виктор Троицки (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:2