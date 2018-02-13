Медведев обыграл Мюллера на турнире в Роттердаме

В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Даниил Медведев обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:4, 7:6 (11:9).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 9) – 6:4, 7:6 (11:9)
Виктор Троицки (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:2
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Паснаход
А что скажет начальник транспортного цеха? Воды в рот набрал?))
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shpasic
на классе.))
18:42
AndreyV
шаша2 Медведев-Мюллер 6:4 7:6 читалось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....(е6а...му иуде посвящается)_____________ Шутки - шутками, но наши обожают П1П2 сыграть. Один Донской сколько таких матчей провел...
18:24
шаша2
Медведев-Мюллер 6:4 7:6 читалось)))))))))))))))))))))))))))))))))).....(е6а...му иуде посвящается)
18:15