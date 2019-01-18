Маррей cнялся с турнира ATP в Марселе

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей cнялся с турнира в Марселе, информирует официальный сайт соревнований. Причиной такого решения стала необходимость провести операцию на бедре.

- Это трудное решение, но у меня нет выбора, - приводит пресс-служба турнира слова Маррея. - Я очень хотел вернуться в Марсель, где выигрывал в 2008 году. Тот титул стал одним из первых в моей карьере, поэтому остается прекрасным воспоминанием для меня.

Ранее сообщалось, что Маррей принял решение исправить давнюю проблему с бедром и перенести новую операцию. 31-летний спортсмен вылетел в первом же круге Australian Open-2019. Он не доходил до финалов турниров ATP с марта 2017 года.

Маррей - победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

Все о теннисе – здесь.