00:56 25 августа | ТЕННИС — ATP

Кузнецов - в четвертьфинале турнира в Уинстон-Салеме

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Россиянин Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Салеме. В матче третьего круга его соперник, Иржи Веселы отказался от продолжения борьбы при счете 5:5 в первом сете, сославшись на травму. В следующем раунде соревнований Кузнецов сыграет с победителем противостояния Пабло Куэваса из Уругвая и испанца Пабло Карреньо Бусты.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 639 255 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Лу Еньсунь (Тайвань) - Шварцман (Аргентина) - 6:4, 6:0

Гаске (Франция, 1) - Робер (Франция) - 6:1, 6:3

Миллмэн (Австралия) - Фратанджело (США, WC) - 5:7, 6:0, 6:3

КУЗНЕЦОВ А. (Россия, 12) - Веселы (Чехия) - 5:5 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/winston_salem/2016/

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