Кузнецов поднялся на 4 строчки в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.
Лучшим среди россиян является Андрей Рублев, располагающийся на 34-й строчке. Лучший прогресс продемонстрировал Андрей Кузнецов, поднявшийся с 86-й на 82-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 25 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) – 9365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505
3 (3). Зверев (Германия) – 4220
4 (4). Тим (Австрия) – 3715
5 (5). Вавринка (Швейцария) – 3150
6 (6). Димитров (Болгария) – 3105
7 (7). Чилич (Хорватия) – 2995
8 (8). Карреньо-Буста (Испания) – 2595
9 (9). Джокович (Сербия) – 2585
10 (10). Кэрри (США) – 2435...
34 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1149...
44 (43). ХАЧАНОВ (Россия) – 990...
62 (60). Медведев (Россия) – 717...
75 (77). ДОНСКОЙ (Россия) – 570...
82 (86). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546
* – положение в предыдущем рейтинге