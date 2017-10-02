Кузнецов поднялся на 4 строчки в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Лучшим среди россиян является Андрей Рублев, располагающийся на 34-й строчке. Лучший прогресс продемонстрировал Андрей Кузнецов, поднявшийся с 86-й на 82-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 25 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9365 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Зверев (Германия) – 4220

4 (4). Тим (Австрия) – 3715

5 (5). Вавринка (Швейцария) – 3150

6 (6). Димитров (Болгария) – 3105

7 (7). Чилич (Хорватия) – 2995

8 (8). Карреньо-Буста (Испания) – 2595

9 (9). Джокович (Сербия) – 2585

10 (10). Кэрри (США) – 2435...

34 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1149...

44 (43). ХАЧАНОВ (Россия) – 990...

62 (60). Медведев (Россия) – 717...

75 (77). ДОНСКОЙ (Россия) – 570...

82 (86). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546

* – положение в предыдущем рейтинге