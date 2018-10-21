Крайчек и Рам выиграли "ВТБ Кубок Кремля"

Американцы Остин Крайчек и Раджив Рам стали победителями "ВТБ Кубок Кремля", в финале обыграв пару Максим Мирный (Белоруссия)/Филипп Освальд (Австрия) - 7:6 (7:4), 6:4.

Для 28-летнего Крайчека этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в парном разряде. 34-летний Рам выиграл свой 16-й трофей в парах.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 856 445 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Остин Крайчек/Раджив Рам (США, 2) - Максим Мирный/Филипп Освальд (Белоруссия/Австрия, 3) - 7:6(7:4), 6:4