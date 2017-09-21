Кравчук получит wild card в основную сетку Кубка Кремля

Россиянин Константин Кравчук сообщил, что получит от организаторов Кубка Кремля wild card в основную сетку турнира. Соревнования пройдут в в Москве с 14 по 22 октября.

- Перед матчем Кубка Дэвиса мы разговаривали с Игорем Куницыным и Шамилем Тарпищевым по поводу wild card в основную сетку турнира, - цитирует официальный сайт Кубка Кремля Кравчука. - Предварительно все было согласовано, поэтому буду выступать на турнире и очень этому рад.

Основной фаворит, конечно, Карреньо Буста. В прошлом году он победил, это означает, что ему все здесь подходит, плюс он прилично прибавил и после US Open вошел в десятку. Сейчас публика и даже игроки уверены, что наши теннисисты могут замахнуться на многое. Карен Хачанов, Андрей Рублев и другие ребята хорошо прибавили, с ними будут считаться.