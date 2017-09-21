Кольшрайбер снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Немец Филипп Кольшрайбер снялся с турнира St. Petersburg Open. Пятый "сеяный" в понедельник в первом круге обыграл россиянина Евгения Тюрнева. А в следующем раунде немец должен был сыграть с Рикардасом Беранкисом из Литвы, однако он не вышел на игру.

Таким образом, Беранкис прошел в четвертьфинал без борьбы, где встретится с победителем матча Михаил Южный (Россия) – Фабио Фоньини (Италия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беранкис (Литва) – Кольшрайбер (Германия, 5) – 0:0 отказ 2-го игрока