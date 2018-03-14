00:11 | Теннис — ATP

Кольшрайбер обыграл второго "сеяного" Чилича в Калифорнии


Немец Филипп Кольшрайбер неожиданно вышел в четвёртый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл хорвата Марина Чилича. У Кольшрайбера 12 ударов навылет и 10 ошибок, а у его соперника – 26 и 18 соответственно. Кольшрайбер далее встретится с французом Пьер-Юг Эрбером

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) - Марин Чилич (Хорватия, 2) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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