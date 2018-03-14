Кольшрайбер обыграл второго "сеяного" Чилича в Калифорнии

Немец Филипп Кольшрайбер неожиданно вышел в четвёртый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл хорвата Марина Чилича. У Кольшрайбера 12 ударов навылет и 10 ошибок, а у его соперника – 26 и 18 соответственно. Кольшрайбер далее встретится с французом Пьер-Юг Эрбером.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) - Марин Чилич (Хорватия, 2) - 6:4, 6:4