Кольшрайбер обыграл второго "сеяного" Чилича в Калифорнии

Немец Филипп Кольшрайбер неожиданно вышел в четвёртый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл хорвата Марина Чилича. У Кольшрайбера 12 ударов навылет и 10 ошибок, а у его соперника – 26 и 18 соответственно. Кольшрайбер далее встретится с французом Пьер-Юг Эрбером.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) - Марин Чилич (Хорватия, 2) - 6:4, 6:4
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