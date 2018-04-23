Кеи Нишикори: "В решающем матче с Надалем у меня закончились силы"

Японский теннисист Кеи Нишикори признался, что был очень рад попаданию в финал турнира в Монте-Карло. Спортсмен добавил, что в решающем матче против испанца Рафаэля Надаля, которому он уступил со счетом 3:6, 2:6, Нишикори было тяжело.

Напомним, что в чемпионской гонке ATP 31-летний Надаль поднялся с 41-го на 4-е место.

– Эта неделя поможет мне стать увереннее в себе, – цитирует официальный сайт ATP Нисикори. – По-моему, я хорошо играл на этой неделе, и мне кажется, что я почти набрал лучшую форму. Это была хорошая неделя, и я очень рад, что вышел в финал. Но в решающем матче у меня закончились силы, особенно во втором сете. С Надалем было тяжело играть, он показывал отличный теннис. Я неплохо справлялся с ситуацией. Может быть, ноги были тяжелые, потому что три последних матча подряд я игра по три сета с очень сложными соперниками.

И рейтинге ATP 28-летний Нишикори занимает 36-е место, имея в активе 1280 очков. Надаль удерживает звание первой ракетки мира (8770).