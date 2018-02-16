00:29 | Теннис — ATP

Карлович вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке и может сыграть с Южным


Хорват Иво Карлович вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл американца Райана Харрисона. Матч длился 1 час 2 минуты. Карлович выполнил 16 эйсов и дважды взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с Михаилом Южным (Россия) или Сэмом Керри (США).

Нью-Йорк, США

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Иво Карлович (Хорватия) - Райан Харрисон (США, 6) - 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) - Дуди Села (Израиль) - 6:4, 3:6, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2018/

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