Карлович вышел в четвертьфинал в Нью-Йорке и может сыграть с Южным

Хорват Иво Карлович вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл американца Райана Харрисона. Матч длился 1 час 2 минуты. Карлович выполнил 16 эйсов и дважды взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с Михаилом Южным (Россия) или Сэмом Керри (США).

Нью-Йорк, США

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Иво Карлович (Хорватия) - Райан Харрисон (США, 6) - 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) - Дуди Села (Израиль) - 6:4, 3:6, 6:0