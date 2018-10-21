Карен Хачанов: "Эту победу я буду помнить всегда"

Российский теннисист Карен Хачанов, победивший на "ВТБ Кубке Кремля", отметил, что с детства мечтал выиграть этот турнир. В финальном матче 22-летний россиянин переиграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:2.

- Когда я был ребенком и приходил в "Олимпийский", просил автографы у звезд тех лет, я мечтал сыграть на турнире и выиграть его, - цитирует ТАСС Хачанова. - И вот этот день настал, - сказал Хачанов. - Играть в Москве перед такой публикой - это было удовольствие.

Эту победу я буду помнить всегда.