19:57 | ТЕННИС — ATP

Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 1:6, 6:3. 

За выход в третий круг Хачанов поборется с итальянцем Томасом Фаббиано.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 4 973 120 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ХАЧАНОВ (Россия) - Шварцман (Аргентина) - 6:1, 1:6, 6:3

Долгополов (Украина, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР) - 6:4, 7:6(8:6)

Киргиос (Австралия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2017/1/5/

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