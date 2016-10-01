10:36 | ТЕННИС — ATP

Хачанов впервые вышел в финал турнира ATP

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Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира в Чэнду. В полуфинале он обыграл серба Виктора Троицки - 6:3, 7:5. За трофей Хачанов поборется с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Григор Димитров (Болгария). Отметим, что 20-летний россиянин впервые в жизни вышел в финал турнира ATP. 

Чэнду (Китай) 

Турнир ATP Chengdu Open 

Призовой фонд 840 915 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

ХАЧАНОВ (Россия) - Троицки (Сербия, 6) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/chengdu/2016/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ladafan

всн-теперь всем писста

11:36

psevdonim777

дудук в студию

11:16

shur

Молодец!

11:03

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