Хачанов впервые вышел в финал турнира ATP

Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира в Чэнду. В полуфинале он обыграл серба Виктора Троицки - 6:3, 7:5. За трофей Хачанов поборется с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Григор Димитров (Болгария). Отметим, что 20-летний россиянин впервые в жизни вышел в финал турнира ATP.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 840 915 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

ХАЧАНОВ (Россия) - Троицки (Сербия, 6) - 6:3, 7:5