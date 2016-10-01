Хачанов впервые вышел в финал турнира ATP

Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира в Чэнду. В полуфинале он обыграл серба Виктора Троицки - 6:3, 7:5. За трофей Хачанов поборется с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Григор Димитров (Болгария). Отметим, что 20-летний россиянин впервые в жизни вышел в финал турнира ATP.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 840 915 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
ХАЧАНОВ (Россия) - Троицки (Сербия, 6) - 6:3, 7:5
ladafan
всн-теперь всем писста
11:36
psevdonim777
дудук в студию
11:16
shur
Молодец!
11:03