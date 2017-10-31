Хачанов уступил Куэвасу в первом круге турнира в Париже

Россиянин Карен Хачанов проиграл Пабло Куэвасу из Уругвая в первом круге турнира в Париже. Встреча продолжалась ровно час и закончилась со счетом 4:6, 2:6. Соперником Куэваса по второму кругу будет кореец Чон Хен.
В другой встрече турнира португалец Жоау Соуза обыграл итальянца Паоло Лоренци – 6:4, 7:5. Теперь он сыграет с Робином Хаасе из Голландии.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Куэвас (Уругвай) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:4, 6:2
Соуза (Португалия, Q) – Лоренци (Италия) – 6:4, 7:5
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Grey Owl
ужас. проиграть в одну калитку ветерану-грунтовику... слился совсем наш Хачанов. (((
16:19