Хачанов уступил Куэвасу в первом круге турнира в Париже

Россиянин Карен Хачанов проиграл Пабло Куэвасу из Уругвая в первом круге турнира в Париже. Встреча продолжалась ровно час и закончилась со счетом 4:6, 2:6. Соперником Куэваса по второму кругу будет кореец Чон Хен.

В другой встрече турнира португалец Жоау Соуза обыграл итальянца Паоло Лоренци – 6:4, 7:5. Теперь он сыграет с Робином Хаасе из Голландии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Куэвас (Уругвай) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:4, 6:2

Соуза (Португалия, Q) – Лоренци (Италия) – 6:4, 7:5