Хачанов сохранил 23-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 30 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. В первой десятке изменений не произошло. Тройку лучших продолжают составлять испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев.

Лучший среди россиян – Карен Хачанов. Он сохранил 23-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 30 июля

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3355

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2995

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 2915

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820

9 (9). Джон Изнер (США) – 2470

10 (10). Марко Чеккинато (Мексика) – 1631…

23. (23). Карен Хачанов (Россия) – 1045…

45 (40). Даниил Медведев (Россия) – 717…

80 (74). Андрей Рублев (Россия) – 485…

87 (82). Евгений Донской (Россия) – 445.

*положение в предыдущем рейтинге