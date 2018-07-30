Хачанов сохранил 23-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 30 июля, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. В первой десятке изменений не произошло. Тройку лучших продолжают составлять испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев.
Лучший среди россиян – Карен Хачанов. Он сохранил 23-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 30 июля
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 3585
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3380
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3355
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2995
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 2915
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820
9 (9). Джон Изнер (США) – 2470
10 (10). Марко Чеккинато (Мексика) – 1631…
23. (23). Карен Хачанов (Россия) – 1045…
45 (40). Даниил Медведев (Россия) – 717…
80 (74). Андрей Рублев (Россия) – 485…
87 (82). Евгений Донской (Россия) – 445.
*положение в предыдущем рейтинге