Хачанов проиграл Федереру в полуфинале турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в матче 1/2 финала турнира ATP в Халле. Сегодня он в двух сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
Второй полуфиналист определится в матче Александр Зверев - Ришар Гаске.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Федерер (Швейцария, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 7:6 (7:5)
Долго наблюдал за идиотами на эт
почти па плану
18:35
Читатель.
Есть 11-й финал в Галле! Ждем девятого титула
18:07
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Федя даже не напрягался)
17:36