15:49 | ТЕННИС — ATP

Хачанов проиграл Федереру в полуфинале турнира в Халле

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Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в матче 1/2 финала турнира ATP в Халле. Сегодня он в двух сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру

Второй полуфиналист определится в матче Александр Зверев - Ришар Гаске.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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