Хачанов проиграл Федереру в полуфинале турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в матче 1/2 финала турнира ATP в Халле. Сегодня он в двух сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Второй полуфиналист определится в матче Александр Зверев - Ришар Гаске.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 7:6 (7:5)