Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, проиграв японцу Юити Сугите – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Сугита (Япония) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3

Димитров (Болгария, 7) - Дель Потро (Аргентина) - 6:3, 7:5