Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, проиграв японцу Юити Сугите – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Сугита (Япония) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3
Димитров (Болгария, 7) - Дель Потро (Аргентина) - 6:3, 7:5
Долго наблюдал за идиотами на эт
таких уже надо выносить, нет стабильности совсем
20:26
Sobakin94
Как можно проиграть японскому барану ростом 178 см?
20:23