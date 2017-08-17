20:13 | ТЕННИС — ATP

Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

2

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, проиграв японцу Юити Сугите – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Сугита (Япония) – ХАЧАНОВ (Россия) – 6:7 (0:7), 6:3, 6:3

Димитров (Болгария, 7) - Дель Потро (Аргентина) - 6:3, 7:5

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Долго наблюдал за идиотами на эт

таких уже надо выносить, нет стабильности совсем

20:26

Sobakin94

Как можно проиграть японскому барану ростом 178 см?

20:23