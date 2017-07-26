Хаасе вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде

Немец Даниэль Брандс уступил Эрнесту Гулбису из Латвии в первом круге турнира в Гштааде. В другой встрече Паоло Лоренци из Италии переиграл Марко Кьюдинелли из Швейцарии.

В матче второго круга голландец Робин Хаасе взял верх над бразильцем Тиагу Монтейру.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гулбис (Латвия) - Брандс (Германия, Q) - 6:4, 6:4

Лоренци (Италия, 5) - Кьюдинелли (Швейцария) - 7:6, 6:3

Второй круг

Хаасе (Голландия, 6) - Монтейру (Бразилия) - 7:5, 7:5