Гаске, Кольшрайбер и Джумхур - во втором круге турнира в Париже

Французский теннисист Ришар Гаске в первом круге турнира АТР в Париже обыграл канадца Дениса Шаповалова - 6:4, 7:6 (7:3).
Также в следующий раунд вышли Фрэнсис Тиафо (США), Жоау Соуза (Португалия), Адриан Маннарино (Франция), Роберто Баутиста Агут (Испания), Филипп Кольшрайбер (Германия), Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) - Николя Маю (Франция, Q) - 7:6 (7:1), 6:2
Ришар Гаске (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 7:6 (7:3)
Жоау Соуза (Португалия, Q) - Марко Чеккинато (Италия) - 7:5, 6:3
Адриан Маннарино (Франция) - Уго Умбер (Франция, WC) - 6:4, 6:2
Роберто Баутиста Агут (Испания) - Стив Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (7:2)
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Робин Хаасе (Голландия, Q) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:2
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)