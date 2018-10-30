Гаске, Кольшрайбер и Джумхур - во втором круге турнира в Париже

Французский теннисист Ришар Гаске в первом круге турнира АТР в Париже обыграл канадца Дениса Шаповалова - 6:4, 7:6 (7:3).

Также в следующий раунд вышли Фрэнсис Тиафо (США), Жоау Соуза (Португалия), Адриан Маннарино (Франция), Роберто Баутиста Агут (Испания), Филипп Кольшрайбер (Германия), Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США) - Николя Маю (Франция, Q) - 7:6 (7:1), 6:2

Ришар Гаске (Франция) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 7:6 (7:3)

Жоау Соуза (Португалия, Q) - Марко Чеккинато (Италия) - 7:5, 6:3

Адриан Маннарино (Франция) - Уго Умбер (Франция, WC) - 6:4, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания) - Стив Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (7:2)

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Робин Хаасе (Голландия, Q) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - Петер Гойовчик (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:5)