Гаске и Джумхур сыграют в четвертьфинале турнира в Монпелье

Француз Ришар Гаске победил своего соотечественника Пьер-Юге Эрбера во втором круге турнира в Монпелье. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Его следующим соперником станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины, который оказался сильнее бельгийца Рубена Бемельманса.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ришар Гаске (Франция, 5) – Пьер-Юге Эрбер (Франция) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 7:5, 6:4