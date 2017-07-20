Американец Бьорн Фратанджело вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, обыграв австралийца Акира Сантиллан – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships
Призовой фонд 535 625 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фратанджело (США) – Сантиллан (Австралия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1
Новиков (США) – Данцевич (Канада, Q) – 6:3, 6:2
Эбден (Австралия, Q) – Лацко (Словакия, 6) – 6:1, 7:6 (7:2)
Эрбер (Франция, 4) – Менендес-Масейрас (Испания) – 7:5, 2:6, 6:3
Камке (Германия) – Маннарино (Франция, 3) – 7:6 (7:5), 7:5