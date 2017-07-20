02:34 | ТЕННИС — ATP

Фратанджело вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте

Американец Бьорн Фратанджело вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, обыграв австралийца Акира Сантиллан – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Tennis Championships

Призовой фонд 535 625 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Фратанджело (США) – Сантиллан (Австралия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:1

Новиков (США) – Данцевич (Канада, Q) – 6:3, 6:2

Эбден (Австралия, Q) – Лацко (Словакия, 6) – 6:1, 7:6 (7:2)

Эрбер (Франция, 4) – Менендес-Масейрас (Испания) – 7:5, 2:6, 6:3

Камке (Германия) – Маннарино (Франция, 3) – 7:6 (7:5), 7:5

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий