Фоньини сыграет с Бедене в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Итальянец Фабио Фоньини одержал непростую победу над американцем Теннисом Сандгреном во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро – 4:6, 6:4, 7:6 (8:6). В четвертьфинале Фоньини встретится со словенцем Альяжем Бедене, который в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту – 6:2, 5:7, 6:2.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Альяж Бедене (Словения) – Пабло Карреньо Буста (Испания, 3) – 6:2, 5:7, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 5) – Теннис Сандгрен (США) – 4:6, 6:4, 7:6 (8:6).