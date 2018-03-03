Фоньини и Харри сыграют в финале турнира в Сан-Паулу

Итальянец Фабио Фоньини обыграл в двух сетах уругвайца Пабло Куэваса в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч длился 1 час 12 минут.
В финале Фоньини сыграет с чилийцем Николасом Харри, который в трех сетах обыграл аргентинца Орасио Себальоса.
Сан-Паулу (Бразилия)
Турнир ATP Brasil Open
Призовой фонд 516 205 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Фабио Фоньини (Италия, 2) - Пабло Куэвас (Уругвай, 3) - 6:4, 6:2
Николас Харри (Чили) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
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