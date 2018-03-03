23:23 3 марта | Теннис — ATP

Фоньини и Харри сыграют в финале турнира в Сан-Паулу


Итальянец Фабио Фоньини обыграл в двух сетах уругвайца Пабло Куэваса в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч длился 1 час 12 минут.

В финале Фоньини сыграет с чилийцем Николасом Харри, который в трех сетах обыграл аргентинца Орасио Себальоса.

Сан-Паулу (Бразилия) 

Турнир ATP Brasil Open 

Призовой фонд 516 205 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Фабио Фоньини (Италия, 2) - Пабло Куэвас (Уругвай, 3) - 6:4, 6:2

Николас Харри (Чили) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/costa/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!