Фоньини и Харри сыграют в финале турнира в Сан-Паулу

Итальянец Фабио Фоньини обыграл в двух сетах уругвайца Пабло Куэваса в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч длился 1 час 12 минут.

В финале Фоньини сыграет с чилийцем Николасом Харри, который в трех сетах обыграл аргентинца Орасио Себальоса.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Фабио Фоньини (Италия, 2) - Пабло Куэвас (Уругвай, 3) - 6:4, 6:2

Николас Харри (Чили) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4